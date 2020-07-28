Подросток из Чадыр-Лунги попался на краже самоката в столице (ВИДЕО)

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По данным пресс-службы столичной полиции, в ночь на 23 июня юноша проник в подъезд дома на улице Киевской, откуда украл самокат. Действия парня попали на камеру видеонаблюдения. Сумма ущерба, нанесённого 40-летнему владельцу, составила 4 000 леев.

Подозреваемый был идентифицирован и задержан. Подросток признал свою вину и сообщил правоохранителям, что намеревался продать самокат. Украденное имущество вскоре будет возвращено законному владельцу.

Стоит отметить, что несовершеннолетний не раз привлекался к ответственности за подобные преступления. Сейчас он находится под следствием на свободе. Согласно действующему законодательству, кража наказывается штрафом в размере до 67 500 леев, исправительными работами на срок до 240 часов или лишением свободы до 4 лет.

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