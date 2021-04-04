Инцидент произошёл накануне на трассе R14. За рулём машины Skoda Fabia находился 17-летний молодой человек. Он насмерть сбил пешехода.

По словам водителя, который в момент ДТП был трезв, мужчина шёл вдоль обочины и вдруг резко вышел на проезжую часть. Наезда избежать не удалось. В результате удара мужчина погиб на месте.

Его личность, а также обстоятельства аварии устанавливаются, пишет deschide.md.

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