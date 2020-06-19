Несовершеннолетний велосипедист сбил пенсионера в Рыбнице: пострадавшего доставили в больницу

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В четверг вечером правоохранители получили сообщение из больницы. Медики рассказали, что в приёмное отделение был доставлен 81-летний рыбничанин с телесными повреждениями.

В ходе разбирательства было установлено, что на улице Севастопольской на пожилого мужчину по своей невнимательности совершил наезд несовершеннолетний велосипедист. Будучи в гостях у бабушки, 9-летний мальчик во дворе катался на велосипеде. Школьник наехал на пенсионера, не удержав руль двухколёсного транспорта, в тот момент, когда поправлял защитный шлем.

Пострадавшего гражданина доставили в приёмное отделение городской больницы. Медики осмотрели горожанина и оказали ему первую медицинскую помощь. У него диагностирован перелом шейки бедра, назначено амбулаторное лечение.

Мальчик в результате падения не пострадал.

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