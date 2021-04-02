Несовершеннолетний тираспольчанин ушёл из дома. Его ищут родные

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Разыскивается Иващенко Никита Александрович 2007 года рождения. Первого апреля днём он ушёл из дома, и по настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 13–14 лет, рост 165 см, худощавого телосложения. Волосы русые, чёлка набок, глаза карие, лицо овальное.

Был одет в чёрное: спортивные штаны, куртку. Был обут в чёрные кроссовки.

Ранее несовершеннолетний неоднократно уходил из дома. Состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних .

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, по номеру 0 (533) 7-83-17, а также по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.

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