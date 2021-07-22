В столице подросток украл у таксиста телефон (ВИДЕО)

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В службу 112 обратился житель Кишинёва. Мужчина сообщил, у него украли мобильный телефон.

55-летний пострадавший рассказал, что работает таксистом. Он взял клиента на Чеканах и отвёз на Буюканы. По завершении поездки пассажир схватил мобильный телефон водителя, выбежал из авто и скрылся между домами.

Вскоре полиция задержала 16-летнего подозреваемого, который ранее уже совершал правонарушения. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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