Несовершеннолетний на скейте попал под колёса машины в Тирасполе

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрёстке улиц Карла Либкнехта и Котовского. Водитель Opel совершил наезд на десятилетнего мальчика.

Ребёнка на неотложке доставили в больницу. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы.

По словам водителя, мальчик на скейте неожиданно появился на проезжей части. Автомобиль двигался на зелёный свет с небольшой скоростью, однако остановиться вовремя не успел, и ребёнок оказался под колёсами, пишет mvdpmr.org.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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