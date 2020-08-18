Несовершеннолетний на скейте попал под колёса машины в Тирасполе

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрёстке улиц Карла Либкнехта и Котовского. Водитель Opel совершил наезд на десятилетнего мальчика.
Ребёнка на неотложке доставили в больницу. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы.
По словам водителя, мальчик на скейте неожиданно появился на проезжей части. Автомобиль двигался на зелёный свет с небольшой скоростью, однако остановиться вовремя не успел, и ребёнок оказался под колёсами, пишет mvdpmr.org.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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