Несовершеннолетний мотоциклист сбил пешехода в Унгенах

Несовершеннолетний мотоциклист сбил пешехода в Унгенах

Авария произошла сегодня утром в селе Стольничены.

По информации полиции, на одной из улиц села был обнаружен труп мужчины с признаками наезда автотранспортом.

Вскоре удалось установить личность виновника ДТП. Им оказался несовершеннолетний, который сбил на мотоцикле мужчину и скрылся, пишет deschide.md.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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