Несовершеннолетний мотоциклист сбил пешехода в Унгенах

Авария произошла сегодня утром в селе Стольничены.
По информации полиции, на одной из улиц села был обнаружен труп мужчины с признаками наезда автотранспортом.
Вскоре удалось установить личность виновника ДТП. Им оказался несовершеннолетний, который сбил на мотоцикле мужчину и скрылся, пишет deschide.md.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии