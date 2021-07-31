Несовершеннолетний мотоциклист сбил пешехода в Унгенах

0

Авария произошла сегодня утром в селе Стольничены.

По информации полиции, на одной из улиц села был обнаружен труп мужчины с признаками наезда автотранспортом.

Вскоре удалось установить личность виновника ДТП. Им оказался несовершеннолетний, который сбил на мотоцикле мужчину и скрылся, пишет deschide.md.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.