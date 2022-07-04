Несовершеннолетний бендерчанин попался пьяным за рулём

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Правоохранители остановил Volkswagen на одной из улиц Бендер. За рулём находился 17-летний молодой человек, от которого исходил резкий запах алкоголя.

Водительское удостоверение сотрудникам ГАИ предъявить он не смог, так как никогда его не получал. Юношу отстранили от управления и доставили в Бендерскую городскую больницу для прохождения медосвидетельствования. Было установлено, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

На бендерчанина составлен админпротокол. Ему грозит штраф либо админарест на срок до 15 суток, сообщает пресс-центр МВД Приднестровья.

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