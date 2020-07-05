Несовершеннолетние угнали из многоэтажки два велосипеда

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К правоохранителям обратилась 69-летняя жительница посёлка Маяк с заявлением о краже двух велосипедов: детского и взрослого. Транспорт был похищен из подъезда многоквартирного дома на улице Мира. Сумма материального ущерба составила 1200 приднестровских рублей.

Участковый инспектор в течение дежурных суток разыскал правонарушителей. Ими оказались два мальчика 10 и 12 лет из соседнего села Гыртоп. Родители несовершеннолетних состоят на учёте в ИДН как неблагополучные. Воспитанием не занимаются, дети предоставлены сами себе. Родители и не знали, что их чада ночью гуляли по соседнему селу, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В настоящее время похищенные велосипеды изъяты и возвращены законной владелице. Родителям грозит штраф, размер которого определит суд. Юные злоумышленники поставлены на профилактический учёт в инспекции по делам несовершеннолетних.

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