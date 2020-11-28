Несовершеннолетние разбойники ограбили и изнасиловали пенсионерку

Несовершеннолетние разбойники ограбили и изнасиловали пенсионерку

С заявлением к правоохранителям обратилась 78-летняя жительница Незавертайловки. Женщина рассказала: ночью двое молодых людей незаконно проникли к ней в дом.

Неизвестные были в масках и перчатках. Один из них начал угрожать женщине, что убьёт её, требовал отдать деньги. Испуганная пенсионерка отдала налётчикам 400 приднестровских рублей, которые у неё были. На этом злоумышленники не остановились. Пожилую женщину изнасиловали. Уходя, сообщники прихватили с собой мешок кукурузы, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Оперативники личности нападавших установили. Это были жители села 15 и 17 лет. Один из них сосед пострадавшей. В доме, где он проживает, правоохранители нашли тот самый мешок кукурузы. Деньги юноши между собой поделили.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых содержатся под стражей.

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