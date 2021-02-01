Несоответствия в декларациях об имуществе Аллы Немеренко: банковские счета появляются и исчезают, квартира то есть, то нет

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В декларациях об имуществе советника президента по вопросам здравоохранения Аллы Немеренко выявлены многочисленные несоответствия. Так, согласно заявлению, представленному 11 января 2021 года, её семья не владеет никаким имуществом. В то же время год назад, будучи министром здравоохранения, Немеренко указала в своей декларации квартиру площадью 27 квадратных метров. Если имущество было продано, в документе должен был быть задекларирован полученный в результате этого доход.

Странности, пишет ntv.md, происходят и с банковскими счетами Немеренко. Так, 6 июля 2019 года, будучи муниципальным советником, Немеренко задекларировала 7 банковских счетов на общую сумму почти 390 тысяч леев. Спустя полгода, 9 декабря 2019 года, в декларации фигурировало уже 6 банковских счетов на общую сумму 573682 леев – то есть, на 183 тысячи леев больше.

А в заявлении, поданном в начале января 2021 года уже в качестве советника президента указано всего 2 банковских счета: 7 807 леев и 244 тысячи леев соответственно. Все банковские счета в долларах, евро и швейцарских франках исчезли из декларации.

Совпадение или нет, но в 2019 году Немеренко заявляла, что на одном из счётов у нее есть 11742 евро. В 2020 году этот счёт исчезает из декларации, но точно такая же сумма появляется в разделе доходов – 11742 евро в виде вознаграждения за консультации «GFA Consulting Group».

Советник президента также сообщила, что в 2020 году её семья получила доход в размере 766 742 леев – то есть, почти по 65 тысяч леев в месяц. Алла Немеренко водит автомобиль Nissan Qashqai 2018 года выпуска, который она купила в 2019 году, когда она была министром здравоохранения. Цена автомобиля, указанная в декларации, составляет 14 тысяч евро.

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