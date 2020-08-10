Несоответствия в декларациях о доходах еще одного представителя партии Санду. Депутат ПСРМ требует провести проверку (ФОТО)

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Список депутатов партии Майи Санду, к декларациям об имуществе и интересах которых есть серьезные вопросы, становится больше. На сей раз речь идет о Раду Мариане. Депутат ПСРМ Никита Цуркан обратился сегодня в Национальный орган по неподкупности с просьбой проверить найденные в поданных этим избранником за последние 3 года документах несоответствия.

В частности, как пишет Цуркан, в 2017-2018 годах Мариан указал доход в размере более 620 тысяч леев, 200 тысяч из которых были получены от Министерства иностранных дел Великобритании. Получил он денежные средства и от общественных организаций, хотя депутатский мандат несовместим с любой другой оплачиваемой должностью, в том числе предоставленной иностранным государством или международной организацией. Кроме того, любой избранник в течение 30 дней после признания мандата должен заявить Постоянному бюро обо всех видах деятельности, которыми он намерен заниматься вне парламента.

– Есть подозрения, что Раду Мариан получил доход от различных общественных организаций, но не задекларировал его, – пояснил социалист.

Кроме того, отмечает Цуркан, Мариан указал в своей декларации два ценных объекта общей стоимостью 244 тысячи леев, но ни одного объекта недвижимости. – Возникает вопрос: где депутат хранит эти ценности, которые стоят больше чем 140 средних пенсий по стране? – пишет депутат ПСРМ. По его словам, были обнаружены и другие несоответствия в декларации о доходах этого депутата. Обращает внимание Цуркан и на то, что большинство депутатов ПДС, которые называют себя честными, на самом деле финансируются из-за рубежа при помощи различных инструментов, в том числе через НПО. – Может, пришло время признать, что НПО – источник незаконного внешнего финансирования депутатов Майи Санду? В таком случае граждане задаются вопросом: чьи интересы представляют эти избранники? – подытожил он. Напомним, ранее депутаты ПСРМ попросили НОН проверить декларации об имуществе и интересах целого ряда депутатов ПДС. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.