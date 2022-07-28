Несолоно хлебавши: в Сынджере воры “не успели” ограбить обменку (ВИДЕО)

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Прошлой ночью трое неизвестных в масках попытались ограбить пункт обмена валюты в городе Сынджера.

Как пишет deschide.md, злоумышленники, вооружённые металлическими трубами, проникли внутрь обменного пункта через дверь соседней парикмахерской. В это время сработала сигнализация. К месту происшествия прибыли владелец обменника и сотрудники охранного агентства. Воры не успели открыть сейф и были вынуждены сбежать без “добычи”.

Правоохранители начали расследование, ведётся поиск подозреваемых.

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