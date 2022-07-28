Несолоно хлебавши: в Сынджере воры “не успели” ограбить обменку (ВИДЕО)

Несолоно хлебавши: в Сынджере воры “не успели” ограбить обменку (ВИДЕО)

Прошлой ночью трое неизвестных в масках попытались ограбить пункт обмена валюты в городе Сынджера.

Как пишет deschide.md, злоумышленники, вооружённые металлическими трубами, проникли внутрь обменного пункта через дверь соседней парикмахерской. В это время сработала сигнализация. К месту происшествия прибыли владелец обменника и сотрудники охранного агентства. Воры не успели открыть сейф и были вынуждены сбежать без “добычи”.

Правоохранители начали расследование, ведётся поиск подозреваемых.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md