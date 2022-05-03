Несмотря на возможные внутренние противоречия

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О том, как праздник Победы в войне 1941–1945 годов объединил единомышленников

Введённый действующей властью за месяц до Дня Победы запрет на ношение Георгиевской ленты всколыхнул молдавское общество. Недовольство по этому поводу выказала даже часть тех граждан, которая спокойно относилась к ритуалу других прикреплять к груди этот символ победы в Великой Отечественной войне.

Среди тех, кто считает Георгиевскую ленту неотъемлемой частью праздника 9 Мая, есть немало таких, кто, несмотря на большие штрафы, готов и в этом году прийти с ней к мемориальному комплексу «Вечность». Некоторые говорят, что считают за честь выплатить штраф за такое якобы правонарушение.

Точки соприкосновения

Чтобы обсудить сложившуюся в связи с введёнными запретами ситуацию и выработать единую тактику, с каким символом победы выйти гражданам на акцию памяти, пройти в колонне «Бессмертного полка» и поучаствовать в автопробеге, в минувшую среду, 27 апреля, состоялось расширенное заседание Общественного совета «За свободную Родину!». В нём приняли участие представители ряда политических партий, общественных организаций, эксперты, историки, не поддерживающие инициативу властей о введённом запрете и высказавшие своё негативное отношение по этому поводу.

Руководитель Совета «За свободную Родину!» Игорь Тулянцев, открывая заседание, отметил, что в зале собрались те, кому не безразлична судьба многонациональной Молдовы. Он выразил искреннюю надежду на то, что тема празднования Дня Великой Победы позволит всем партиям, общественным организациям, политикам, экспертам, гражданам, которые чтят 9 Мая, найти точки соприкосновения, ведь День Победы для каждого из нас – особый праздник.

– В этот день все мы, несмотря на наши возможные внутренние противоречия, приходим к мемориальному комплексу «Вечность»: кто-то идёт в общей колонне «Бессмертного полка», кто-то самостоятельно, кто-то приезжает туда после автопробега. Важно одно – в этот день мы становимся одним целым, – подчеркнул И. Тулянцев. – Несмотря на то, что молдавская власть, гордо называющая себя проевропейской, попыталась спровоцировать, разделить многонациональное молдавское общество, запретив чёрно-оранжевую ленту, мы должны как никогда выступить с единой позицией, дать оценку правящей партии – и не только по вопросу запрета символа Великой Победы. Мы должны показать, что эти методы вызовут обратный эффект и лишь консолидируют многонациональное молдавское общество. Без сомнения, главным символом Победы является Знамя Победы. И именно копию этого атрибута поднимают на акциях, посвящённых 9 Мая. Но так сложилось, что и Георгиевская лента для большинства граждан нашей страны стала символом Великой Победы.

В этом году, чтобы избежать штрафных санкций, Совет «За свободную Родину!» предложил в качестве символа Победы использовать 9 Мая красное знамя с размещёнными на нём тремя Орденами Славы.

Мы не поддадимся на провокацию власти, но поднимем знамя, где будут и Ордена Славы, и Гвардейская лента, и знамёна Победы. Таким образом в этом году мы предлагаем символом Победы сделать Ордена Славы на красном полотне.

День триумфа, а не траура

Депутат парламента, представитель ПКРМ Константин Старыш отметил, что сложившаяся в этом году накануне Дня Победы ситуация, мягко говоря, специфическая: идёт военный конфликт в соседней стране, происходят вооружённые провокации на суверенной территории Республики Молдова – в Приднестровском регионе.

– Мы существуем в условиях режима чрезвычайного положения, длящегося третий месяц, несмотря на то что РМ не участвует в вооружённом противостоянии и смысла для этого нет, – убеждён К. Старыш. – Действительно вводится прямая цензура, запрет на определённые символы. Всё это вместе создаёт накануне 9 Мая напряжённую обстановку, какой давно у нас не было в преддверии этого священного праздника.

Вместе с тем депутат отметил, что представители нынешней власти пытаются заставить общество воспринимать 9 Мая как день траура, хотя на самом деле это день триумфа, торжества. По мнению К. Старыша, «очевидна попытка власти приоткрыть окно овертона, немного сместить парадигму – ну как бы идти на мемориал надо… но скорбеть».

«За службу и храбрость»

И заместитель председателя ПКРМ, депутат парламента Олег Рейдман осудил стремление власти запретить символы, переназначить дату празднования Дня Победы, умалить те бесчисленные жертвы, благодаря которым была одержана победа над фашизмом, отметив, что борьба власти приобретает странный характер – не путём образования людей, агитации, а введением запретов, связыванием рук и заклеиванием ртов. Коснувшись темы запрета Георгиевской ленты, политик предложил обратиться к первоисточникам, чтобы понять, почему её выбрали символом Победы.

– В статуте Ордена Святого Георгия указан его девиз «За службу и храбрость». И когда мы носим эту ленту, мы отдаём дань уважения тем людям, которые несли свою службу и по защите Отечества, и по защите человечества, и за их храбрость, – отметил О. Рейдман. – Тем более удивительно, что это происходит здесь, в Молдове, потому что этот орден и лента имеют самое непосредственное отношение к истории нашего края. Первым награждённым данным орденом был граф Румянцев-Задунайский за победу при Кагуле и Ларге. Ещё не было Бессарабии в составе Российской империи, это была война с турецким игом и освобождение православных от него. В этом смысле мы, граждане РМ, имеем полное моральное право и полное основание в этот день прикрепить себе на грудь Георгиевскую ленту как символ служения и память о храбрости. Мы таким образом проявляем храбрость и показываем, что эти вещи невозможно искоренить из памяти людей запретами. Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что 9 Мая мы должны прийти к мемориальному комплексу «Вечность» и возложить цветы к Вечному огню, на могилы солдат.

Даже поправки в Кодекс не запугают

И депутат от ПСРМ Григорий Новак убеждён, что День Победы – это повод объединить все здоровые силы, всех патриотов Молдовы, чтобы отпраздновать 9 Мая и почтить память наших предков.

– Мой дед воевал, как и отцы, деды и прадеды всех присутствующих в зале. Ни у кого не вызывает сомнения, что, несмотря на давление властей, это станет дополнительным стимулом для объединения нас вокруг единой цели – показать, что никакой Кодекс о правонарушениях не запугает нас, никакие законы не станут препятствием ни для ношения Георгиевской ленты, ни для Марша Победы, ни для праздника в целом, – заявил Г. Новак. – 9 Мая – это наш общий праздник. Нам нечего делить, поэтому мы как никогда должны консолидироваться и показать властям, что они допустили ошибку. А мы вместе её исправим. Сегодня мы должны дать обществу чётко понять, что не нужно бояться, а, наоборот, гордиться и праздновать День Победы.

По словам выступавшего, он от многих людей, с которыми общался в последнее время, слышал, что если до сих пор они по разным причинам не ходили на Мемориал 9 Мая, то сейчас готовы отложить все дела, чтобы влиться в эту массовую акцию празднования Дня Победы. «Наши деды и прадеды не зря проливали кровь, чтобы какие-то мальчики из PAS отменили нам праздник или испортили его. Не получится!» – сказал, как отрезал, депутат Новак.

Дискредитация госинститутов

По мнению одного из руководителей партии «Гражданский конгресс» Юрия Мунтяна, то, что позволила себе действующая власть, не просто не разумно – это очень опасно.

– Мы хотели бы обратить внимание на то, что запрет Георгиевской (она же Гвардейская) ленты не просто разделяет общество, радикализирует его, причём на иллюзорной основе, но ещё и ведёт к дискредитации собственных государственных институтов, – убеждён политик. – Почему? Потому что значительная часть общества, если не подавляющее большинство, отнеслась крайне отрицательно к этой неуклюжей и убогой попытке табуирования общей, очень важной части нашей общеисторической памяти. Более того, поскольку значительная часть граждан в том или ином виде не собирается выполнять требования, установленные соответствующим, так сказать, законом, это конечно же ведёт в дальнейшем, как следствие, к умножению отрицательного отношения к источнику этого документа, то есть к одному из важнейших государственных институтов – к парламенту. Очень жаль, что в этот день великой традиции, пусть охватывающей всего лишь четыре поколения людей, приходится прибегать к остроумию и находчивости.

Не нужно забывать о последствиях

Историк Иван Грек призвал участников заседания подумать о последствиях ношения людьми Георгиевской ленты на мероприятиях 9 Мая. По его словам, власть делает то, что должна делать, поэтому не следует говорить, что это ошибка и что мы придём и исправим её.

– Это стратегия людей, пришедших к власти и стремящихся достичь намеченной цели. Для них эта лента – тактический шаг, такой же, какой был предпринят в 1990 – 1991 годах, связанный с румынским языком и историей румын, – считает И. Грек. – Отсюда вывод: надо учитывать то, что они нам навязывают, и искать всякие возможные варианты для того, чтобы не спровоцировать резкий ответный шаг. Но в данном случае, если мы так поступаем, должны понимать, что признаём их действия. Хитрые ходы нужны. Но следует видеть и поведение общества в целом. Если человек придёт с Георгиевской лентой, а к нему подойдёт полицейский и задержит, как мы должны вести себя в этом случае? Предлагаю продумать варианты защиты людей на мероприятии. У власти стратегия есть. А у нас она есть?

Обжалованию подлежит

Адвокат Алина Палий согласилась с историком, так как предполагает, что привлекать к ответственности участников мероприятия скорей всего будут, потому что именно для этого и вводились данные поправки в закон. Но вместе с тем она разъяснила, что правоохранительные органы не имеют права задерживать никого из людей на самом мероприятии, потому что за ношение Георгиевской ленты предусмотрена административная ответственность.

– То есть это правонарушение административного характера, на которое составляется протокол и взымается штраф, – разъясняла А. Палий. – Во время шествия протоколы никто составлять не будет, просто зафиксируют действия, после чего на протяжении месяца органы правопорядка имеют право вызывать повесткой так называемых правонарушителей, составлять протоколы и выписывать штраф.

Адвокат посоветовала провести информационную кампанию, в ходе которой разъяснить гражданам, что в случае если протоколы будут составлены, они имеют право обжаловать их в судебном порядке. Также она порекомендовала депутатам направить в Конституционный суд запрос на признание конституционности размера штрафа, чтобы не получилось так, как было в период пандемии, когда за отсутствие маски людей штрафовали на огромные суммы.

– Тогда некоторым гражданам пришлось взять кредит, чтобы оплатить штрафы, так как они боялись, что наложат арест на их имущество и выставят на аукцион, – рассказала А. Палий. – Я лично сталкивалась с такими случаями. Пафосные заявления тогда некоторых политиков и обжалование в Конституционном суде размеров штрафов ничего не значили, так как вставшие на защиту граждан забыли или не знали, что необходимо указать, что штрафы следует аннулировать с момента их введения, а не от даты принятия решения Конституционным судом. Поэтому в судах, где судьи были более человечными, принимались решения о пересмотре размера штрафа, а если судьям было всё равно, они ссылались на то, что закон обратной силы не имеет и у нас не действует прецедентное право. Поэтому нужно позаботиться об оказании юридического сопровождения участникам мероприятия.

Желающих высказать своё мнение по случаю введённых запретов и предстоящего празднования Дня Победы было много. Встреча единомышленников длилась более двух с половиной часов. Все были едины во мнении, что молдавское общество не поддастся на провокации и даст им решительный отпор. Была принята совместная резолюция. А чтобы продемонстрировать своё единство в понимании нравственных идеалов мира и гуманизма, испытывая чувство благодарности к поколению победителей, было принято решение участвовать во всех торжественных праздничных акциях без партийных знамён, с символикой независимого молдавского государства и Великой Победы.

Сбор всех участников объявлен 9 мая в 9:30 утра на площади Великого национального собрания.

Важно!

Автопробег под новым символом

Наряду с «Бессмертным полком» и Маршем Победы 9 Мая решено организовать и масштабный автопробег. Он стартует с центральной площади Кишинёва. Кроме копии Знамени Победы, чтобы не вестись на провокации власти и обезопасить участников мероприятия от штрафных санкций, Совет «За свободную Родину!» разработал вариант знамени для автопробега. На красное полотно были нанесены все три Ордена Славы, на которых присутствует Гвардейская лента.

– С одной стороны, мы не нарушаем этот неправильный закон, с которым не согласны, но с другой, мы людей обезопасим от штрафов, – отметил лидер общественного союза Игорь Тулянцев. – Мы не поддадимся на провокацию власти, но поднимем знамя, где будут и Ордена Славы, и Гвардейская лента, и знамёна Победы. Таким образом в этом году мы предлагаем сделать символом Победы Ордена Славы на красном полотне.

Комментарий

Тест на сопротивление

Диана Караман, депутат парламента от фракции БКС:

– Запрет Георгиевской ленты – это небольшой тест для нашего общества. Власть хочет посмотреть, насколько мы сможем оказать ей в нужный момент сопротивление, насколько мы умеем объединяться, особенно по таким важным вопросам. Это наш священный долг участвовать в мероприятиях к 9 Мая. И мы не имеем права здесь проявить слабость и идти на поводу у этой власти. Чем больше мы будем уверенно и чётко обозначать свою позицию, тем больше у нас шансов сменить эту власть как можно быстрей.

Цифры

Почти 400 тыс. уроженцев Молдавии участвовали во Второй мировой войне, из них около 70 тыс. навсегда остались на полях сражений.

Мнение Кику

Старый метод разделения общества

– В свете тех провокаций, которые преподносит нынешняя власть, народу Молдовы следует быть сплочённым, единым. Так как этой власти не удаётся показать какие-то положительные результаты своего правления и воплотить в жизнь хотя бы часть данных обещаний, то в ход идут старые испробованные методы разделять общество – переписывание истории, переиначивание общих праздников, борьба с символами, памятью, сжигание книг и так далее. Это всем давно известная тактика. Всем ясно и видно, куда страна катится, каковы наши экономические перспективы. У нас наблюдается практически крах бюджета. Несмотря на все обещания о финансовой помощи извне, никакие деньги к нам не поступают. Из обещанных грантов Молдова получила меньше 90 млн леев. Мы платим коммерческим банкам, которые одалживают государству финансовые средства под 17%, 2 млрд леев в год. Понятно, что при такой ситуации цены выросли. Однако непонятно, что будет происходить в дальнейшем, когда нет инвестиций в инфраструктуру и ничего из обещанного. Власть ищет любой способ, чтобы разъединить общество. В нашей семье День Победы праздновали всегда. Помню об этом с раннего детства. 9 Мая моя бабушка всегда прикладывала праздничную открытку к иконке или к фотографии её старшего брата, который погиб на той войне. Она всю жизнь плакала по нему. 9 Мая – это праздник со слезами на глазах. Мы должны помнить о той войне, потому что, если о ней забудем, будем скорбеть в будущем. Основная цель этой провокации со стороны власти – сместить внимание народа с существующих проблем и разделить общество. Потому что понятно, что при сплочённости людей этой власти никогда не удержаться. Нам не следует вестись на их повестку, мы должны делать так, как в прошлом, – отмечать этот Великий праздник и объяснять народу его суть, потому что очень много молодёжи и людей ведутся на провокации.

Ион Кику,

экс-премьер-министр,

лидер Партии развития и объединения Молдовы

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Борьба за право

Павел Дуганов, поэт, артист:

– Почему-то в последнее время забывают о том, что любая эпоха, помимо политики, обращалась к глашатаям, поэтам. Вспомните Робеспьера, Рэмбо, Маяковского, Блока. Люди слушают политиков, но зачастую не слышат их. То, что не может донести политик, сделает человек, который с трибуны говорит об искусстве, о том, что в любую эпоху об искусстве и культуре нельзя забывать. А эта власть, к сожалению, об этом забыла. Что сегодня может сделать поэт? Доносить до людей всю информацию через социальные сети, интернет, личные встречи. Например, я опубликовал статью о Георгиевской ленте, сопроводив её фотографией отцовской медали «За победу над Германией». Мой отец воевал и прошёл всю войну – от Москвы до Берлина. Через пару дней я посмотрел статистику и увидел, что только на молдавской ветке было уже 183 тыс. просмотров, а по СНГ – 500 тыс. Хочу сказать, что лицемерие власти трудно переоценить. Сегодня надо противопоставлять себя власти, но не теми беспредельными методами, которые применяет она. Надо делать всё законно. Мы живём в стране, где за право что-то делать приходится бороться. Каждый на своём месте это должен делать в меру своих сил и возможностей. Я это делаю стихами, кто-то делает это на депутатском поприще, кто-то – в гражданском обществе.

Любовь Чегаровская