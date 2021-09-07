Несмотря на наступление «хороших времен», Домника Маноле продолжает пользоваться услугами госохраны

Несмотря на наступление «хороших времен», Домника Маноле продолжает пользоваться услугами госохраны

Служба государственной защиты продолжает охранять председателя Конституционного суда Домнику Маноле даже в «хорошие времена», обещанные Майей Санду. Об этом сообщает интернет-портал telegraph.md.  

Издание напоминает, что госохрану Маноле получила в апреле 2021 года по требованию администрации президента после того, как председатель КС пожаловалась, что ей угрожают из-за решения о роспуске парламента.

Сама Домника Маноле данную информацию пока не прокомментировала.

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