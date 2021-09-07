Несмотря на наступление «хороших времен», Домника Маноле продолжает пользоваться услугами госохраны

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Служба государственной защиты продолжает охранять председателя Конституционного суда Домнику Маноле даже в «хорошие времена», обещанные Майей Санду. Об этом сообщает интернет-портал telegraph.md.

Издание напоминает, что госохрану Маноле получила в апреле 2021 года по требованию администрации президента после того, как председатель КС пожаловалась, что ей угрожают из-за решения о роспуске парламента.

Сама Домника Маноле данную информацию пока не прокомментировала.

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