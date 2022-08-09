Несладкая сладость

0

Неожиданные продукты, в которые добавляют сахар

Мария Тихменева

О вреде большого количества сахара пишут СМИ и предупреждают врачи. Много сладкого – вредно.

Злоупотребление им ведёт к сердечно-сосудистым заболеваниям, способствует развитию сахарного диабета, ожирения. А с последним связывают даже развитие злокачественных опухолей. Хотя, конечно, стопроцентная зависимость одного от другого не доказана.

Поэтому важно ограничивать потребление сахара в своём рационе. ВОЗ рекомендует дневную норму в 50 – 70 граммов для здорового взрослого человека. Вроде бы это не мало? Но не всё так просто. Дело в том, что сахар содержится не только в десертах, сладкой выпечке и газировке – тут вопросов нет, эти вещи содержат довольно большое количество «белого яда». Но есть продукты, которые мы даже и не подозреваем в содержании сахара. Причём часто это продукты, которые рекомендуются для правильного, полезного питания. Рассказываем о неожиданных продуктах, которые содержат добавленный сахар.

Растительное молоко

Продукт, который позиционируется как полезная замена коровьему молоку, так как последнее часто не усваивается организмом, у многих людей есть непереносимость молочного сахара, лактозы, и молочного белка, казеина. Растительное молоко делают из орехов и бобовых. Это, конечно, не молоко, а настой на жмыхе. Также существует кокосовое молоко, получаемое из одноимённых орехов. Но нужно иметь в виду, что в растительное молоко, которое продают в магазинах, практически в 100 процентах случаев добавляют сахар. Сладкий вкус делает эти продукты более похожими на молоко, их можно пить в чистом виде, прямо из пакета.

Сделать растительное молоко самостоятельно не будет слишком сложно, но придётся потратить некоторое время на замачивание орехов, их перемалывание и потом настаивание на жмыхе самого «молока». Зато в таком напитке не будет никаких добавленных подсластителей.

Хлеб

Почти в каждом батоне есть несколько ложечек сахара. Его добавляют для улучшения вкуса, для лучшей работы дрожжей. На вкус мы можем не ощущать этот сахар, но он присутствует. Практически во всех сортах хлеба из пшеничной муки, даже в совершенно пресном лаваше. Есть сахар почти во всех мультизерновых сортах, в бездрожжевом хлебе.

Мы пишем «почти», потому что, проявив настойчивость и внимательно изучая этикетки, можно найти хлеб и без сахара. Например, среди чёрных сортов. Также сахар редко добавляют в тонкий армянский лаваш.

Консервы

Во всех маринадах есть добавленный сахар, и его довольно много. Но маринованными огурчиками дело не заканчивается. Сахар добавляют в консервированную фасоль, кукурузу, зелёный горошек. В консервированной овощной икре также есть добавленный сахар.

Колбасы

Сосиски, сардельки, варёная колбаса – во все эти продукты добавляют сахар. Он улучшает мясной вкус рубленых изделий, действует как консервант. Так что при планировании своего рациона лучше отказаться от колбасных изделий, мясных деликатесов, полуфабрикатов.

Сухофрукты

Сушёным виноградом и персиками часто заменяют сладости. Так делают и те, кто худеет, и те, кто просто старается придерживаться правильного питания. Но не всегда, если вы едите сухофрукты, вы избавлены от обычного сахара. Дело в том, что сухофрукты и цукаты часто пропитывают сахарным сиропом, чтобы они лучше хранились, выглядели более красиво и аппетитно. Часто в сахаре вымачивается вишня, клюква перед сушкой.

Продукты «без сахара»

Конфеты, шоколадки, фитнес-батончики и прочие сладкие продукты иногда можно увидеть с пометкой «без сахара». Это всего лишь означает, что для сладкого вкуса используются разнообразные сахарозаменители, это могут быть натуральные подсластители, например сироп топинамбура или даже мёд, а могут быть и искусственные сахарозаменители.

Большинство таких заменителей имеют калорийность не меньше, чем у сахара, так же, как и обычный сахар, повышают его уровень в крови достаточно быстро и сильно. К тому же искусственные подсластители известны тем, что возбуждают аппетит.

Кетчуп и другие соусы

В любом промышленном соусе, в кетчупе, майонезе и чесночном соусе из пакета есть сахар. Причём его довольно много. Он выступает в качестве консерванта, улучшает вкус, делает его более объёмным и ярким.

Так что если вы хотите контролировать содержание сахара в своём рационе, стоит перейти на соусы домашнего приготовления или просить в ресторанах не добавлять соусы к блюду.

Крекеры

Сладкое печенье и выпечка никого не удивят наличием в составе сахара. Но мы думаем, что пресное или солёное печенье не опасно в плане содержания «белого яда». Тем не менее в крекерах тоже есть добавленный сахар.

Фруктовые чипсы

Мы думаем, что хрустящие бананы или сушёные кусочки манго – это монопродукт, просто высушенные фрукты без добавок. Но не тут-то было. Часто фрукты обрабатывают сахарным сиропом, добавляют к ним растительные масла. Так что нужно внимательно изучать этикетку.

Сухое шампанское

Мы думаем, что игристое вино под маркой брют совершенно без сахара. В конце концов, там и так немало углеводов. Но натуральное игристое вообще без добавленного сахара пить могут редкие люди. Даже в экстра-брют добавляют немного сахара.