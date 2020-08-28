Несколько владельцев “липовых” документов попались на границе

Несколько владельцев “липовых” документов попались на границе

Четыре поддельных документа изъяли сотрудники Пограничной полиции в пункте пропуска “Джурджулешты-Галац”.

У водителя автобуса, курсировавшего по маршруту “Молдова-Португалия”, при проверке содержимого посылки были обнаружены права с признаками подделки. Мужчина заявил, что должен был доставить бандероль в Португалию.

Позже у водителя Renault пограничники нашли поддельные румынские водительские права. Мужчина признался, что потерял оригинал и за 100 евро “купил” новый документ.

Ещё у двух пассажиров автобуса “Молдова-“Англия” нашли водительские права с признаками подделки. Оба документа, выданные румынскими властями, граждане приобрели.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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