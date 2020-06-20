Несколько столичных улиц временно перекроют из-за ремонтных работ

Несколько столичных улиц временно перекроют из-за ремонтных работ

Как сообщили в столичной примарии, с сегодняшнего утра и до 20.00 воскресенья дорожное движение по улице А. Пушкина на участке между А. Щусева и Букурешть будет приостановлено. На этом отрезке будут проводить ремонт тепловых сетей.

В связи с этим движение транспорта будет ограничено.

Также в субботу, с 08:00 до 20:00, будет приостановлено движение по улице И. Инкулец. С 20 по 22 июня движение приостановят на пересечении улиц В. Пыркэлаб и М. Когэлничану. До 30 июня перекроют улицу Тигина, на участке между М. Варлаам и Колумна.

Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать данные зоны.

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