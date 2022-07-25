Несколько столичных учреждений подключились к системе мониторинга энергопотребления

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Восемь школ, четыре детских сада, три административных здания, больница и столичный театр подключились к EMIS – информационной системе мониторинга потребления электроэнергии, тепла, природного газа, горячей и холодной воды.

Это стало возможным благодаря поддержке, оказанной Программой развития ООН (ПРООН) Молдове в рамках проекта «Устойчивые зелёные города для Молдовы», финансируемого Глобальным экологическим фондом через Green City Lab Moldova.

Платформа EMIS позволяет хранить ежемесячные данные о потреблении и сравнивать энергетические показатели за разные периоды дня, месяца или года. В зависимости от записанных данных, администрация учреждений может определить, когда потребление ресурсов неэффективно, и принять соответствующие меры. Для этого в 17 зданиях установлено более 80 “умных” счётчиков. Информация об используемых ресурсах автоматически передаётся на веб-платформу EMIS, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг потребления. В то же время генерируются оповещения, когда потребление энергии или воды резко возрастает, пишет moldpres.md.

– Например, в ночное время некоторые учреждения могут снижать уровень тепла. Таким же образом можно сделать потребление воды и электроэнергии более эффективным. Наша цель — сократить потребление энергии и оказать максимальную поддержку учреждениям, которые хотят заниматься управлением энергопотреблением. Механизм мониторинга энергопотребления должен быть расширен на национальном уровне и может использоваться как для государственного, так и для частного сектора. При правильном использовании эта система может обеспечить экономию от 5 до 15% ресурсов, — считают разработчики EMIS.

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