Несколько столичных маршрутов предложены для тестирования системы электронной оплаты

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Более чем 20 транспортных единиц предлагаются для тестирования системы электронной оплаты в столичном общественном транспорте. Директор Управления электротранспорта Кишинёва Дорин Чёрный отметил, что рассматриваются маршруты №22, 10, 4, 8, 12 или 24.

Экономический агент, который будет проводить тестирование, выберет два из них, пишет ipn.md. Дорин Чёрный добавил, что подготовка кондукторов для использовании электронного оборудования начнётся через неделю и продлится около двух недель.

Муниципальные власти намерены начать тестирование системы электронной оплаты проезда с марта. Стоимость поездки останется прежней – 2 лея. На маршрутах, выбранных для проекта, пассажиры смогут либо покупать билеты, либо заплатить за поездку с помощью банковской карты. Им будут помогать кондукторы, пишет источник.

Тестирование продлится до 6 месяцев и будет проводиться компаниями MasterCard и VISA, которые берут на себя все расходы.

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