Несколько сотрудников АГУ и автоинструкторов участвовали в коррупционных схемах с водительскими правами

Несколько сотрудников АГУ и автоинструкторов участвовали в коррупционных схемах с водительскими правами

Сотрудники Национального антикоррупционного центра выявили коррупционную схему, посредством которой незаконно выдавались водительские права. По информации НАЦ, около 100 человек получили права, заплатив за них некоторым сотрудникам Агентства государственных услуг (АГУ) и посредникам от 500 до 2 000 евро.

Согласно материалам дела, деньги, которые кандидаты передавали через третьих лиц, в итоге делили между собой члены группы. Сбор информации по делу продолжался несколько месяцев, а улики свидетельствуют о том, что прикрытие всей схеме обеспечивали чиновники из АГУ, пишет ipn.md.

Сотрудниками НАЦ было проведено свыше 30 обысков: было изъято несколько мобильных телефонов, а также водительские права, которые должны были оказаться у тех, кто за них заплатил. Один из автоинструкторов был задержан: он описал всю схему и назвал имена чиновников, которые занимались организацией сдачей экзаменов за взятку. В изолятор Центра помещён один из сотрудников АГУ, а двух других подозревают в соучастии.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать публичные должности в течение определённого срока.

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