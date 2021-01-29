Несколько сотрудников АГУ и автоинструкторов участвовали в коррупционных схемах с водительскими правами

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Сотрудники Национального антикоррупционного центра выявили коррупционную схему, посредством которой незаконно выдавались водительские права. По информации НАЦ, около 100 человек получили права, заплатив за них некоторым сотрудникам Агентства государственных услуг (АГУ) и посредникам от 500 до 2 000 евро.

Согласно материалам дела, деньги, которые кандидаты передавали через третьих лиц, в итоге делили между собой члены группы. Сбор информации по делу продолжался несколько месяцев, а улики свидетельствуют о том, что прикрытие всей схеме обеспечивали чиновники из АГУ, пишет ipn.md.

Сотрудниками НАЦ было проведено свыше 30 обысков: было изъято несколько мобильных телефонов, а также водительские права, которые должны были оказаться у тех, кто за них заплатил. Один из автоинструкторов был задержан: он описал всю схему и назвал имена чиновников, которые занимались организацией сдачей экзаменов за взятку. В изолятор Центра помещён один из сотрудников АГУ, а двух других подозревают в соучастии.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать публичные должности в течение определённого срока.

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