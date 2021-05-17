Несколько поддельных документов выявили за день на границе

Несколько поддельных документов выявили за день на границе

Нарушения зарегистрировали в минувшую субботу на КПП “Кагул”.

В первом случае 34-летний житель Тараклии на Mercedes предъявил водительские права с признаками фальсификации. Мужчина не смог объяснить, как получил поддельный документ, и был отстранён от вождения. Путь он продолжил в качестве пассажира.

Во втором случае пограничники проверили микроавтобус “Молдова-Германия”, и нашли у водителя нашли посылку, в которой было три румынских удостоверения личности. Документы оказались поддельными, их отправили на дополнительную экспертизу.

Обстоятельства инцидентов выясняются.

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