Несколько недель назад велись секретные переговоры о создании нового большинства, – Додон

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В них, по словам независимого кандидата в президенты, принимали участие депутаты “Шор”, “Про-Молдова”, ППДП, ПДС и некоторые представители ДПМ. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

Додон категорически опроверг слухи о том, что якобы социалисты собираются создать новое парламентское большинство с представителями фракции “Шор”.

– Об этом говорят те, кто вместе с этими депутатами голосовали за отставку правительства Кику. В чужом глазу соринку видят, а в своём и бревна не замечают. Мы создавать большинство с перебежчиками не будем, – сказал он.

Он также высмеял “принципиальность” некоторых политиков.

– Кое-кто клялся, что не создаст альянс с ПСРМ, а потом пришли, пожали руку и сформировали коалицию. После решили выйти, но они ещё захотят вернуться, – считает он.

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