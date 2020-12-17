Несколько муниципальных учебных заведений получили в дар компьютеры

Несколько муниципальных учебных заведений получили в дар компьютеры

Техника была предоставлена Посольством КНР, ЮНИСЕФ в Молдове и Министерством образования, культуры и исследований.

Как сообщили в примарии Кишинёва, партию из 678 компьютеров распределили среди 126 образовательных учреждений столицы и пригородов. При распределении учитывалось количество студентов и преподавателей, а также степень оснащения учебных заведений.

В ближайшее время также поступят 300 термометров. Общая сумма пожертвований составляет 4,17 млн леев.

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