Несколько мешков кукурузы украли с чужого поля двое приятелей

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Инцидент произошёл в селе Красная Горка Григориопольского района. Хозяин поля стал замечать, что пропадает урожай, и решил устроить засаду.

1 сентября к его участку подъехал автомобиль, из которого вышли двое мужчин и направились к полю. Увидев разгневанного хозяина, поспешили скрыться. Сельчанин успел записать номер транспортного средства и сообщить в милицию.

Одним из подозреваемых, пишет mvdpmr.org, оказался 39-летний житель Григориополя, а его “напарником” – 27-летний приятель. В автомобиле были обнаружены 4 мешка с кукурузными початками, в гараже – 12 мешков.

По факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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