Несколько медучреждений получили в дар электрогенераторы

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В 22 государственных медицинских учреждения сегодня были переданы электрогенераторы, закупленные при финансовой поддержке правительства США. Пожертвование сделано в рамках проекта “Энергетическая безопасность Республики Молдова” Агентства США по международному развитию.

Официальная передача генераторов состоялась в Республиканской клинической больнице им. Тимофея Мошняги. Генераторы общей мощностью 2 045 кВт были переданы десяти районным больницам, 11 республиканским учреждениям и одной городской больнице. Общая стоимость партии составляет 710 000 долларов, пишет moldpres.md.

Начиная с марта 2022 года медицинские учреждения страны были оснащены 105 электрогенераторами.

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