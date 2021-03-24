Несколько машин сгорели в результате пожара на парковке в Сынжере

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Инцидент произошёл минувшей ночью в коммуне Сынжера муниципия Кишинев.

Согласно предварительным данным, при неустановленных пока обстоятельствах на парковке загорелся грузовик марки Setra, затем огонь перекинулся на Volkswagen T2. Обе машины были полностью уничтожены, передаёт deschide.md.

Кроме того, огонь частично повредил автоцистерну MAN и грузовик марки Scania, которые были припаркованы вблизи.

Правоохранители инициировали расследование. Обстоятельства возгорания выясняются.

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