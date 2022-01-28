Несколько лет скрывался от правосудия: подозреваемого в убийстве мужчину задержали в Яловенах (ВИДЕО)

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Правоохранители задержали 41-летнего мужчину, объявленного в розыск по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл в 2019 году на улице Николая Милеску-Спэтару. Подозреваемый избил 66-летнего мужчину, в результате чего пострадавший скончался в больнице. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Злоумышленника объявили в розыск. Накануне он был задержан. Мужчина прятался всё это время в одном из населённых пунктов Яловенского района. Его поместили под арест на 30 дней.

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