Несколько лет насиловал несовершеннолетних сводных сестёр: молодой человек отправлен на скамью подсудимых

Несколько лет насиловал несовершеннолетних сводных сестёр: молодой человек отправлен на скамью подсудимых

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 21-летнего парня, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера.

Согласно представленным материалам, молодой человек в течение 5 лет при помощи физического и психологического давления совершал акты насилия над сводными сёстрами 12 и 14 лет. Парень и его жертвы проживали вместе.

Потерпевшим была оказана психологическая помощь в реабилитационном учреждении.

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