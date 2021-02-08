Несколько граждан пытались пересечь границу с поддельными правами

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На КПП “Крива” пограничники остановили автомобиль Mercedes. За рулём находился гражданин Азербайджана.

При проверке в доверенности на транспортное средство и водительских правах обнаружили признаки подделки. Мужчина заявил, что обратился к услугам незнакомца и оформил документы за вознаграждение.

Два других случая зарегистрировали в пункте пропуска “Скуляны”. Так, у 33-летнего водителя Volvo нашли водительские права с явными признаками подделки. Мужчина рассказал, что документ купил несколько лет назад за 400 евро. Во втором случае у пассажира рейса “Кишинёв-Яссы” во время контроля обнаружили подозрительные водительские права. Владелец заявил, что получил документ в подарок от друга.

Удостоверения были изъяты и переданы на экспертизу. Обстоятельства инцидентов выясняются.

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