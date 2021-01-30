Несколько граждан попались на границе с поддельными документами

На КПП “Кагул” пограничники проверили пассажиров рейсового микроавтобуса. В итоге у жителя Чадыр-Лунги обнаружили водительские права с признаками подделки.
28-летний мужчина рассказал, что получил документ через посредника, заплатив 150 евро.
Ещё один инцидент произошёл на КПП “Атаки”. За рулём находился гражданин Украины. В ходе проверки документов пограничники выявили поддельный техосмотр. Мужчина признался, что сам сфальсифицировал документ.
На КПП “Леушены” Пограничная полиция выявила двух водителей с поддельными правами. Оба заявили, что обращались к посредникам для получения документов.
В пункте пропуска “Скуляны” у пассажира, следовавшего в Италию, сотрудники Пограничной полиции нашли удостоверение личности, выданное румынскими властями. Экспертиза показала, что документ фальшивый.
Все сомнительные удостоверения были изъяты и направлены на проверку. Обстоятельства инцидентов выясняются.
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