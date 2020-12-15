Нескольких столичных полицейских подозревают в получении взятки

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Сотрудники прокуратуры и Службы внутренней защиты и противодействия коррупции при Министерстве внутренних дел задержали нескольких работников инспектората полиции Ботаники. Предполагается, что они потребовали от гражданина 17 000 леев, пообещав освободить его от наказания за правонарушение.

Сначала подозреваемые получили 4000 леев, а при передаче ещё 625 евро был задержан с поличным один из сотрудников полиции, пишет moldpres.md.

Если вина правоохранителей будет доказана, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности сроком от 7 до 10 лет.

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