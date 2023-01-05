Сушила волосы над газовой конфоркой: пенсионерка попала в реанимацию с ожогами

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Несчастный случай произошел накануне в Тирасполе. Пенсионерка получила сильные ожоги тела.

Инспектор Госпожнадзора выяснил: женщина 1953 года рождения вымыла голову. Высушить решила над газовой конфоркой. В какой-то момент загорелись волосы, а после и одежда на ней. Супруг 70-летней пенсионерки позвонил правоохранителям и в “скорую”, а сам принялся самостоятельно тушить воспламенившиеся на жене вещи. Накинув на неё плед, ему удалось погасить огонь.

Пенсионерку доставили в реанимацию с 65 % ожогов тела. Мужчина получил незначительные ожоги кистей рук. От госпитализации он отказался.

На данный момент состояние пострадавшей врачи оценивают как крайне тяжёлое.

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