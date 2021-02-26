Несчастный случай в Тирасполе: бетонная плита упала на рабочего

Несчастный случай в Тирасполе: бетонная плита упала на рабочего

От полученных травм мужчина скончался.

Инцидент произошёл сегодня на территории строящегося объекта. На рабочего упала бетонная плита. По рассказу его коллег-очевидцев, они возводили забор. Неожиданно грунт, на котором велось строительство, стал сползать. Одна из плит накренилась. Двое рабочих успели отскочить, а 49-летнего мужчину придавило упавшей плитой, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Врачи скорой помощи, прибывшие на место ЧП, констатировали смерть рабочего. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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