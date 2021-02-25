Несчастный случай в Шолданештах: лесника насмерть придавило дерево

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Трагедия произошла накануне. Сотрудник лесничества занимался вырубкой деревьев, когда одно из них упало на него и придавило. В результате полученных травм он скончался.

По данным полиции, мужчина вместе с коллегами выполнял работы по очистке леса в Шолданештах. Одно из срубленных деревьев упало на 42-летнего лесника. Потерпевший скончался на месте, передаёт protv.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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