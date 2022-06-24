Несчастный случай в Рыбнице: во время уборки черешни погибла пенсионерка

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Правоохранители получили сообщение о трупе 68-летней женщины с разбитой головой, обнаруженном во дворе дома.

Горожанка жила одна. Последние два дня перестала выходить на связь с родственниками, которые находятся за границей. Внучка забеспокоилась и попросила подругу проведать бабушку. Она-то и обнаружила бездыханное тело, пишет mvdpmr.org.

Оперативники установили: рыбничанка собирала черешню, используя неустойчивую конструкцию. Соорудив «леса» из досок на лестнице, рвала плоды. Вероятно, в какой-то момент доски не выдержали, и пенсионерка упала на бетонное покрытие, получив травмы, несовместимые с жизнью.

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