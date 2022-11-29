Несчастный случай в Рыбнице: мужчина упал с техэтажа в магазине

Несчастный случай в Рыбнице: мужчина упал с техэтажа в магазине

В Рыбнице 41-летнему мужчине знакомый предложил подзаработать. В одном из городских строительных магазинов требовалось снять размеры вентиляционной системы на техническом этаже для последующего её ремонта. 

Потолок в магазине сделан из гипсокартона. Разнорабочего предупредили: ходить можно только по специально отведённым дорожкам. Во время работы мужчина оступился, тяжестью собственного тела проломил материал и упал с шестиметровой высоты. Грохот услышал сотрудник охраны. С его слов, пострадавший стонал и жаловался на сильную боль. На место сразу же вызвали “скорую”.

У рыбничанина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей таза и рёбер. Его госпитализировали в реанимационное отделение. Врачи говорят, состояние пациента стабильное, с улучшением, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

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