Инцидент в Рыбнице: мужчина попал под мотоблок

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Всё случилось на территории дачного кооператива. Хозяева одного из участков наняли мужчину для вспашки земли.

Во время работы рыбничанин включил заднюю передачу на мотоблоке. В какой-то момент он упустил руль. Пытаясь отойти от неуправляемой техники, работник споткнулся и упал. Острые фрезы повредили ему ноги.

Случившееся увидели владельцы участка и вызвали скорую помощь. Мужчину 43 лет госпитализировали с переломом большеберцовой кости и рваными ранами обеих голеней.

По факту происшествия проводится разбирательство.

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