Инцидент в Рыбнице: мужчина попал под мотоблок

Инцидент в Рыбнице: мужчина попал под мотоблок

Всё случилось на территории дачного кооператива. Хозяева одного из участков наняли мужчину для вспашки земли.

Во время работы рыбничанин включил заднюю передачу на мотоблоке. В какой-то момент он упустил руль. Пытаясь отойти от неуправляемой техники, работник споткнулся и упал. Острые фрезы повредили ему ноги.

Случившееся увидели владельцы участка и вызвали скорую помощь. Мужчину 43 лет госпитализировали с переломом большеберцовой кости и рваными ранами обеих голеней.

По факту происшествия проводится разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md