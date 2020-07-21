Несчастный случай в Оргееве: 9-летнему мальчику раздробило руку

Несчастный случай в Оргееве: 9-летнему мальчику раздробило руку

Ребёнок был госпитализирован после того, как его руку раздробило механизмом насоса. Инцидент произошёл вчера вечером в Оргеевском районе. 

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Оргеева Елены Бэетрэу, 9-летний ребёнок поехал со своим 39-летнем братом на тракторе в поле. Его брат хотел запустить насос от цистерны, в этот момент мальчик положил руку на вращающийся механизм, в результате чего ему раздробило руку.

Пострадавшего отвезли в районную больницу Оргеева. По данному факту возбуждено уголовное дело. Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства инцидента.

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