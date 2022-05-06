Несчастный случай в карьере: взорвавшееся колесо убило двух человек

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На территории карьера вблизи села Суклея двое рабочих ремонтировали погрузчик. Мужчины начали разбортировку колеса. По правилам безопасности это допустимо только после того, как давление в шине будет спущено. Однако рабочие этого не сделали. Колесо взорвалось, его части и металлические крепления разлетелись в стороны.

Один из мужчин – 36-летний житель Тирасполя – получил тяжелейшую травму головы, несовместимую с жизнью. Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали его смерть, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Второй мужчина с множественными травмами был госпитализирован в реанимационное отделение. Несмотря на все усилия медиков, 54-летний тираспольчанин скончался.

По факту происшествия проводится проверка.

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