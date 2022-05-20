Несчастный случай в Каменке: лошадь лягнула ребёнка

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Поздним вечером в четверг в дежурную часть поступил звонок из приёмного отделения районной больницы. Медики сообщили: к ним доставлен мальчик 2017 года рождения с многочисленными травмами головы.

Милиционеры выяснили: в тот день отец ребёнка, 57-летний житель села Подоймица Каменского района, отправился на территорию своего второго дома, который находится в том же населённом пункте. Взял с собой двоих детей: дочку и сына.

Этот дом семья приобрела недавно, обустроить его ещё не успели. Пока единственные жители здесь – пять лошадей. Сельчанин кормил животных, а после предложил своему сыну погладить одну из лошадей. Неожиданно животное лягнуло ребёнка копытом. Старшая сестра мальчика незамедлительно позвонила в скорую помощь.

С ушибом головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга малыша экстренно доставили в Центр матери и ребёнка. Сейчас мальчик находится в реанимации. По данному факту назначен ряд экспертиз.

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