Несчастный случай в Калараше: мужчина поранился “болгаркой” и умер от кровопотери

Несчастный случай в Калараше: мужчина поранился “болгаркой” и умер от кровопотери

Трагедия произошла вчера в Каларашском районе. 58-летний мужчина скончался после того, как случайно поранил ногу шлифовальной машиной во время строительных работ. 

Мужчина резал “болгаркой” деревянные балки и случайно ранил правую ногу. После этого он потянулся за телефоном, чтобы вызвать скорую помощь, но потерял сознание и упал. Сожительница мужчины перевязала ему ногу, чтобы остановить кровотечение, и вызвала врачей. К сожалению, потерпевший скончался от кровопотери до приезда “скорой”.

Обстоятельства инцидента выясняются, передаёт publika.md.

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