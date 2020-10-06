Несчастный случай в Калараше: мужчина поранился “болгаркой” и умер от кровопотери

0

Трагедия произошла вчера в Каларашском районе. 58-летний мужчина скончался после того, как случайно поранил ногу шлифовальной машиной во время строительных работ.

Мужчина резал “болгаркой” деревянные балки и случайно ранил правую ногу. После этого он потянулся за телефоном, чтобы вызвать скорую помощь, но потерял сознание и упал. Сожительница мужчины перевязала ему ногу, чтобы остановить кровотечение, и вызвала врачей. К сожалению, потерпевший скончался от кровопотери до приезда “скорой”.

Обстоятельства инцидента выясняются, передаёт publika.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.