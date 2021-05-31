Несчастный случай в Хынчештах: мужчина нашёл свою мать мёртвой в бассейне

Несчастный случай в Хынчештах: мужчина нашёл свою мать мёртвой в бассейне

Инцидент произошёл накануне в одном из населённых пунктов Хынчештского райна. Мужчина нашёл свою 85-летнюю мать мёртвой на ступеньках бассейна в соседнем дворе. 

На место прибыла оперативная группа. После предварительного осмотра, на теле женщины не было обнаружено следов насильственной смерти. Труп отправлен на экспертизу, в результате которой будет установлена точная причина смерти, передаёт unimedia.md.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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