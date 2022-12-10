Несчастный случай в Дубоссарах: женщина умерла от отравления угарным газом

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В четверг на “скорой” в Дубоссарскую районную больницу доставили женщину в тяжёлом состоянии. О пациентке медики сообщили правоохранителям.

Выяснилось: женщина 1951 года рождения проживала в селе Дойбаны. За ней присматривала соцработник. В четверг подопечная дверь не открыла. Сотрудник сообщила об этом близким, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Сын пенсионерки приехал к её дому. Дверь была закрыта изнутри, поэтому мужчина вошёл через окно. На полу он увидел мать, она была в сознании, но самостоятельно подняться не могла. В помещении, со слов сына, было очень душно, но угарного газа он не почувствовал. Мужчина вызвал неотложку.

Несмотря на усилия врачей, на следующий день женщина скончалась. Предварительно, смерть наступила от отравления угарным газом. Специалисты газовой службы проводят разбирательство и выясняют причину ЧП.

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