Несчастный случай в Бендерах: телевизор упал на голову двухлетнему ребёнку

Несчастный случай в Бендерах: телевизор упал на голову двухлетнему ребёнку

Малыш играл в комнате. За ребёнком присматривала его бабушка.

В какой-то момент женщина вышла в кухню. В это время мальчик полез на тумбочку с телевизором, наступил на нижнюю полку. Тумбочка накренилась и придавила тело ребёнка, а телевизор упал ему прямо на голову, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

С тяжёлыми травмами – переломами черепа, носа и правой глазницы – малыш был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Через два дня его перевели в центр матери и ребёнка. Опасность для жизни миновала.

По факту произошедшего проводится разбирательство.

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