Несчастный случай: сельчанин погиб от удара током

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Трагедия произошла в одном из домов села Чобручи.

По словам родственников, 59-летний сельчанин вышел из душа, чтобы ответить на телефонный звонок. Рядом с телефонным аппаратом стояла включённая в розетку морозильная камера. На полу лежали провода.

Предположительно, во время разговора мужчина облокотился на морозильную камеру. В какой-то момент его ударило током. Лежащим на полу без признаков жизни его нашли родные, пишет mvdpmr.org.

Правоохранители устанавливают причины произошедшего.

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