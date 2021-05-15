Несчастный случай: рыбничанин получил травмы, работая на токарном станке

Несчастный случай: рыбничанин получил травмы, работая на токарном станке

В больницу доставили 58-летнего рыбничанина с телесными повреждениями. У него диагностировали резаные раны обеих кистей, повреждения сухожилий, также отсутствовала фаланга большого пальца на правой руке.

Правоохранители выяснили, что пострадавший работает станочником на предприятии. Окровавленного мужчину на рабочем месте обнаружил инженер и сразу вызвал “скорую”.

Как пишет mvdpmr.org, горожанин вытачивал на токарном станке сельхозинвентарь. Мужчина находится в реанимации, обстоятельства инцидента выясняются.

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