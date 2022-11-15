Несчастный случай: рыбничанин хотел спилить дерево, а попал в больницу

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В больницу Рыбницы с проникающей раной грудной клетки поступил мужчина 1961 года рождения.

Родственники пострадавшего рассказали: глава семейства решил спилить черешню. Один конец троса он привязал к стволу, а другой – к своей руке. Хотел таким способом повалить дерево. Большая спиленная ветка упала, трос натянулся. Мужчину приподняло, в этот момент он сильно ударился грудью о другие ветви, пишет mvdpmr.org.

Родные сразу же отвезли пострадавшего в больницу. Сейчас мужчина в стабильном состоянии, угрозы для жизни нет.

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