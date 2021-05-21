Несчастный случай: рабочий получил серьёзные травмы, пытаясь починить оборудование

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О рыбничанине, поступившем с травмами ног в больницу, в дежурную часть сообщили медики. Специалисты диагностировали у 32-летнего мужчины рану голеностопного сустава с повреждением сухожилия, а также перелом пальца на стопе.

Как пояснил пострадавший, травмы он получил по неосторожности на производстве. Как оказалось, из строя вышел один из конвейеров: рабочий и его напарник чинили сломавшееся оборудование. В какой-то момент нога монтёра оказалась под одной из частей громоздкой конструкции, пишет mvdpmr.org.

Первую помощь пострадавшему оказывала штатный фельдшер. Рыбничанина госпитализировали в травматологическое отделение.

По факту происшествия проводится проверка.

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