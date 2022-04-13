Несчастный случай: рабочего придавило бетонным блоком

Несчастный случай: рабочего придавило бетонным блоком

На базе стройматериалов в селе Карагаш двое мужчин разгружали бетонные блоки. Со слов водителя подъёмного крана, он зацепил очередной блок, неожиданно услышал грохот и увидел, что один из блоков упал на 51-летнего рабочего.

Приподнять бетонную конструкцию и извлечь пострадавшего напарнику удалось, но было поздно: рабочий погиб. Прибывшие врачи “скорой” констатировали смерть мужчины, пишет novostipmr.com.

Разбирательство продолжается, устанавливаются все детали произошедшего.

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